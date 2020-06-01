Энергетика
ТАСС«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию
"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа, говорится в сообщении российской компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов считает, что возможные санкции США против нового владельца судна, способного достроить газопровод «Северный поток - 2», видимо, не вызывают опасений.
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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
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СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
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Metaratings 10:20
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Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
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РИА Новости 09:46
Происшествия
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Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Происшествия
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Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
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Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
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Вести.Ru вчера в 17:26
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Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
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Корабль Crew Dragon взлетел к МКС
Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
Московский Комсомолец 30 мая в 15:31
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Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
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