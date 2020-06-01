"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа, говорится в сообщении российской компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

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