COVID-19 может быть случайным пусковым механизмом синдрома Гийена-Барре — исследование

«Наше исследование показывает, что COVID-19 может в редких случаях вызывать синдром Гийена-Барре, однако существование истинной взаимосвязи или причинно-следственной связи все еще необходимо установить», — заключает Барт Джейкобс (Bart Jacobs), один из авторов статьи.