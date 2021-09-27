Церемония прошла в Будапеште, где присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии и намерены обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.
Гигант электронной коммерции заявил, что помимо запрета на майнинговые установки и сопутствующие аксессуары, он также преследует запрет на продажу криптовалют, таких как «Биткойн, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и Ethereum».
Конгрессмены-республиканцы, во главе с сенатором Джимом Инхофом, курирующие внешнюю политику Соединенных Штатов, обратились к администрации президента США Джо Байдена с требованием разъяснить планы использования российских военных баз в Средней Азии для борьбы против терроризма, сообщает Reuters.
«Наше исследование показывает, что COVID-19 может в редких случаях вызывать синдром Гийена-Барре, однако существование истинной взаимосвязи или причинно-следственной связи все еще необходимо установить», — заключает Барт Джейкобс (Bart Jacobs), один из авторов статьи.
Результаты парламентских выборов в Германии вряд ли приведут к какому-либо улучшению отношений между Берлином и Москвой, поскольку правительство, скорее всего, будет сформировано с министром иностранных дел из враждебной части коалиции.
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы не очень правильно избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента, об этом он заявил в интервью телеканалу RT.