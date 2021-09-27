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«Газпром» подписал контракт на поставку в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
ТАСС
«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа.
News.ru
Церемония прошла в Будапеште, где присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
News.ru
В прошлом году Венгрия импортировала из России 8,6 миллиарда кубометров газа.
Российская газета

С чего всё началось

В МИД Украины
 заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии и намерены обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

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