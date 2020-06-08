Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

Строящийся комплекс станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год).
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«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАССвчера в 12:29

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолецвчера в 13:20

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ruвчера в 12:43

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБКвчера в 14:26

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 12:16

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ruвчера в 11:16

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новостивчера в 11:02
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Екатерина Климова продемонстрировала свой загородный дом

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В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка

По данным источника, в линейке Galaxy A могут появиться смартфоны с беспроводной зарядкой – технологией, которой нет в среднебюджетных моделях других брендов.
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Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
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У 119 человек в доме престарелых под Воронежем выявлен коронавирус

По информации пресс-службы региональной администрации, причиной стал Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
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Здоровье

В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники

Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Общество

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
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Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
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Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
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Общество

Названа дата открытия ресторанов в Москве

В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале.
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Футбол

Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ

Soccer.ru вчера в 23:49
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Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
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Здоровье

Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек

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Общество

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В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило три тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 60 - до 3026, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 06 июня в 03:24
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Происшествия

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
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Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ 07 июня в 23:24
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Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

RuNews24.ru вчера в 08:44
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Происшествия

Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске

Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.
ТВ-Енисей вчера в 08:55
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv вчера в 05:12
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

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Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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Футбол

ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно

ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
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Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
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Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
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