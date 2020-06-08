Строящийся комплекс станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год).

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

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