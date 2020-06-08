Энергетика
ТАСС«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России
Строящийся комплекс станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год).
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
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Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
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В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости вчера в 06:02
Здоровье
Коллектив ОКБ просит назначить главным врачом Владимира Безрукова
Коллектив Областной клинической больницы обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину с просьбой рассмотреть кандидатуру бывшего директора облздрава и бывшего главного врача Селивановской ЦРБ Владимира Безрукова, как наиболее оптимальную на пост главного врача учреждения.
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Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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Прирост дали очаги: областная больница, психиатрическая больница. И завтра ожидаем прирост по цифрам.
ОрёлТаймс вчера в 14:01
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«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
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Известия 00:16
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google
Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
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Kursk.com 04:38
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
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Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
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Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее
Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин гораздо умнее.
Evo-rus.com вчера в 15:19
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SpaceX наметила запуск десятой партии спутников Starlink на конец июня
Американская компания SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию из 60 микроспутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 24 июня, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 06 июня в 19:36
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В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
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Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
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Газета.Ru вчера в 10:37
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Происшествия
Моряки в Керчи заразились коронавирусом
Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
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