Энергетика
ТАСС«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России
Строящийся комплекс станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год).
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«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа
Московский Комсомолецвчера в 13:20
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
КП - Калининград 04:16
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Жителей России предупредили об опасности мобильных приложений банков
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что приложения банков могут собирать информацию и передавать ее третьим лицам.
МедиаПоток вчера в 02:29
Общество
С 1 июля в России откроется туристический сезон
С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, - сказал Мишустин.
Комсомольская правда вчера в 05:27
Общество
Путин поручил продлить выплату пособия по безработице до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил продлить выплату пособий по безработице для россиян на три месяца.
Известия вчера в 10:06
Общество
Собянин отменил режим изоляции с 9 июня
Коммерсантъ вчера в 07:21
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В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Футбол
Экс-игрок «Химок» Скворцов: «Кому-то клуб урезал зарплату даже на 65%, чтобы показать хорошее финансовое состояние»
Общий же лейтмотив был таким: нам надо урезать зарплаты, чтобы показать хорошее финансовое состояние клуба потенциальному инвестору.
Sport24.ru 02:59
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
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Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года
Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
Общество
В МЧС предложили увеличить территории пляжей
МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.
Псковское агентство информации 02:27
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Общество
В Брянской области снят режим самоизоляции
В Брянской области, с завтрашнего дня, 9 июня, начнется первый этап снятия ограничений.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 14:03
Футбол
Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
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Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33