Политика
ТАСС«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
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Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Религия
В РПЦ объяснили разрешение «иностранных» имен при крещении
Решение Священного Синода Русской православной церкви, допускающее крещение верующих с "иностранными" именами, отражает, в том числе, заботу Церкви о сохранении национальной культуры, и для многих народов России оно будет "большой отрадой и утешением", заявил РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).
Футбол
«Ливерпуль» интересуется защитником «Витесса» Кларком
По информации источника, 23-летним крайним защитником интересуется «Ливерпуль».
Происшествия
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви
Общество
Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной
О какой-либо "окончательной точке" в разрешении газового спора говорить явно рано, пояснил Юшков.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Форвард Деян Кулушевски, который недавно заявлял о неготовности менять «Аталанту» на другой клуб, близок к подписанию контракта с «Ювентусом».
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанна из-за его агента
«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна из-за агента игрока Мино Райолы.
Политика
В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Происшествия
Задержанные в Петербурге планировали организовать теракты в ТЦ «Галерея» и Казанском соборе
23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов присягнули на верность Аль-Багдади, сообщили сайте «Фонтанка» в ФСБ.
Гаджеты
Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color
Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Технологии
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Врач-кардиолог из Нью-Йорка Джозеф Визел обвинил компанию Apple в использовании запатентованного им метода отслеживания сердцебиения.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Общество
Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Политика
Reuters: Санкции США блокируют ускоренную работу на Nord Stream-2
В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром».
Футбол
Игрок «Зенита» Малком стал блондином
Малком играет в петербургском футбольном клубе с августа 2019 года.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо российских легкоатлетов
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.
Армия и оружие
Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту
Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
Экономика
Росстат назвал число бедных россиян
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.