В конце июля «Газпром» объявил, что снижает объемы поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» до 20% от плановой мощности из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» еще одного газотурбинного двигателя Siemens.