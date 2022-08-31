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«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых работ

Поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая", подтвердил
 "Газпром".
РИА Новости
Как ранее сообщал «Газпром», прокачку должны возобновить 3 сентября в 4:00 мск.
Коммерсантъ
В конце июля «Газпром» объявил, что снижает объемы поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» до 20% от плановой мощности из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» еще одного газотурбинного двигателя Siemens.
Forbes
По завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Life.ru

Подробнее о событии

«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых работ
РИА Новости03:12
Газпром объявил о прекращении поставок газа по «Северному потоку»
REGNUM02:16
«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта агрегата
ТАСС02:26
Газпром: Поставки газа по «Северному потоку» полностью прекращены
Московский Комсомолец02:19
«Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку» на время ремонта
РБК03:06
«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»
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В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку»
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