РИА Новости«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых работПоставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая", подтвердил "Газпром".РИА НовостиКак ранее сообщал «Газпром», прокачку должны возобновить 3 сентября в 4:00 мск.КоммерсантъВ конце июля «Газпром» объявил, что снижает объемы поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» до 20% от плановой мощности из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта» еще одного газотурбинного двигателя Siemens.ForbesПо завершении работ при условии, что в агрегате не найдут неисправности, поставки газа будут восстановлены до уровня 33 млн куб. м в сутки.Life.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВДума ТВDaily MoscowReadovka NewsDP.RUT24REGNUMИА КрыминформLife.ruАбзацНТВРБКГлагоLВоенное обозрениеИзвестияАпралУтроNewsThe Moscow PostВечерняя МоскваPravda.RuМИР 24Газета.RuЦарьградКурьер. Среда. БердскПодробнее о событии«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку» на время плановых работРИА Новости03:12Газпром объявил о прекращении поставок газа по «Северному потоку»REGNUM02:16«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта агрегатаТАСС02:26Газпром: Поставки газа по «Северному потоку» полностью прекращеныМосковский Комсомолец02:19«Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку» на время ремонтаРБК03:06«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»Коммерсантъ02:07В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку»RT на русском02:05Показать ещёОценить1,9KПоделиться