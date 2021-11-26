Spectator (Великобритания): как родительство выходит из моды

Некоторое время назад служба онлайн-знакомств Match.com провела исследование с участием 5000 одиноких граждан США, и 80% из них заявили, что по сравнению с периодом до начала пандемии важность и значения секса для них снизились.