Российская газета«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии"Газпром" подтвердил, что Молдавия оплатила долг за поставленный газ.Российская газета"Газпром" рассчитывает, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме.ТАССВ пресс-службе «Молдовагаза» 26 ноября сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.RT на русскомПозже по просьбе молдавского кабмина Молдавия получила отсрочку на двое суток.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВРЕН ТВТК ЗвездаРоссийская газетаГазета.RuUmteh.comНовый ДеньОбщественная служба новостейРЕН ТВЭкономика сегодняRT на русскомФАНИзвестияSputnik КыргызстанПодробнее о событииВ «Газпроме» опасаются, что кризис неплатежей со стороны Молдавии может повторитьсяТАССвчера в 11:48В «Газпроме» обратили внимание на системные проблемы в энергетической сфере МолдавииRT на русскомвчера в 11:34«Газпром» получил от Молдавии долг за газ, но опасается повторения просрочки платежаПРАЙМвчера в 11:40«Газпром» получил от Молдавии долг по текущим платежамLenta.ruвчера в 11:03«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газИзвестиявчера в 10:58«Газпром»опасается повторения образования долгов у Молдавии за газРЕН ТВвчера в 11:48«Газпром» заявил о риске новых задержек при оплате поставок газа МолдавиейВедомостивчера в 11:40Показать ещёОценить9Поделиться