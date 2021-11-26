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«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии

"Газпром" подтвердил, что Молдавия оплатила долг за поставленный газ.
Российская газета
"Газпром" рассчитывает, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме.
ТАСС
В пресс-службе «Молдовагаза» 26 ноября сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.
RT на русском
Позже по просьбе молдавского кабмина Молдавия получила отсрочку на двое суток.
ПРАЙМ

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