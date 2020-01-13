Экономика
Lenta.ru«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков.
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Культура
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".
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Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым
Футбол
Marca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»
Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Происшествия
Пытавшихся помочь жертвам аварии под Псковом сбила машина
Сообщается, что мужчина 1960 года рождения вышел из своего автомобиля, чтобы помочь пострадавшим в другом ДТП.
Общество
Nissan может выйти из альянса с Renault
Топ-менеджмент японского автоконцерна Nissan ускорил подготовку к возможному выходу из альянса с французским Renault на фоне скандала с экс-главой Nissan Карлосом Гоном.
Кино
В США вручили премию «Выбор критиков»
Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Футбол
«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны
Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Недвижимость
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Кино
Трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето появился в Сети
Опубликован первый трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли.
Футбол
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Общество
Семь стран лишили права голоса на Генассамблее ООН
Неуплата взносов стала причиной, по которой семь государств – членов ООН лишили права голоса на Генеральной ассамблее.
Общество
СМИ: одежду убитых в ЦАР российских журналистов сожгли
Отец журналиста Кирилла Радченко, убитого в Центральноафриканской республике вместе с коллегами Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым, заявил, что власти этой страны сожгли одежду погибших, которая являлась вещественным доказательством.
Авто
Сhevrolet Niva превратят в «Ладу» до конца 2020 года
До конца 2020-го компания "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой LADA и, соответственно, расширить свою продуктовую линейку новой моделью.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.