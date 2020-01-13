Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков.
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с чего всё началось

Мосбиржа отказалась считать прозрачной сделку по продаже акций «Газпрома» на $5 млрд

Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным", — сообщили Forbes в управлении информации "Газпрома".
Forbes11 января в 04:37

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«Газпром» уличили в продаже своих акций самому себе

News.ru16:24

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РБК10:34

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Lenta.ru11:21
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