с чего всё началось

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении. Какие конкретно клиенты стали держателями паев с акциями «Газпрома», неизвестно, поскольку УК не раскрывает имена пайщиков.

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Общество В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx На YouTube-канале Valve News Network, который, как несложно догадаться по названию, специализируется на новостях о компании Гейба Ньюэлла, опубликовано видео, демонстрирующее ряд новых скриншотов из грядущей игры Half-Life: Alyx.

Кино В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.

Шоу-бизнес Шоумен заявил о драке Бабкиной и Кадышевой Шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram написал о драке между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, ссылаясь на текст якобы существующих мемуаров последней под названием "Рок-н-ролл – это я!"

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Космос Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.

Кино Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.

Авто Audi продемонстрировала концепт беспилотного электромобиля будущего Новый концептуальный электрокар компании, получивший название Audi AI: ME, имеет небольшие габариты при достаточно большом салоне, который оборудован лишь сиденьями и выдвигающимся рулем.