Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года.
В Свердловской области с 28 декабря до 15 января отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.