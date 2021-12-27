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«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа

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"Газпром" вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум впервые с 2016 года.
Газета.Ru
Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.
Финмаркет
«Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщила компания.
РБК

Подробнее о событии

«Газпром» с 22 декабря перешел в режим работы на максимумах
Интерфакс07:37
«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа
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«Газпром» сообщил, что работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов
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«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимум за последние пять лет
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