Общество

REGNUMREGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера

Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
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