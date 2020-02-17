Общество
REGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера
Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Общество
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Автоспорт
Даниил Квят начнёт тесты AlphaTauri
За день до начала предсезонных тестов в AlphaTauri объявили график работы гонщиков на барселонской трассе.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Политика
Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии
Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
На лайнере в Японии растет число инфицированных коронавирусом
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Общество
Сильные морозы в России могут ударить в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
Здоровье
В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу
В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Общество
Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Общество
В Samsung оценили требования о предустановке российского софта
В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Армия и оружие
САР горы: к каким последствиям приведет взятие Алеппо сирийской армией
На прошлой неделе позиции сирийской армии под Алеппо были атакованы отрядом боевиков.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.