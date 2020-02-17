Общество
REGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера
Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Происшествия
Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме
Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II развелся после 27 лет брака
Пара завела двоих детей — Маргарет и Чарльза. После 27 лет брака супруги решили развестись. О причинах расставания не сообщается.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Политика
В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран
Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Общество
Польские шахтеры перекрыли железную дорогу
В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Происшествия
Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей
Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли.
Хоккей
Овечкин не забил в пяти играх подряд
Сегодня Овечкин провел на льду 21:31, нанес четыре броска в створ ворот, применил пять силовых приемов, сделал два блок-шота, завершив матч с полезностью «-1».
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Старт продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечен на март, тогда же бренд раскроет комплектации и цены.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Политика
Конституционный суд назвал слова судьи об СССР его личным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия является де-юре и де-факто правопреемницей СССР, и отказался комментировать частное мнение судьи.
Экономика
В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
Политика
В США уверены в неспособности России достроить «Северный поток-2»
Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2".
Игры
Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.