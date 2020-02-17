Общество

REGNUMREGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера

Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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