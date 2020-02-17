Общество
Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
Васильеву заменил Михаил Россеев, до этого бывший заместителем главного бухгалтера. Должность Середы ликвидирована, его приемником на посту руководителя аппарата стал Вячеслав Коптелов, ранее бывший заместителем начальника управления в департаменте 201.
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн
Футбол
Сульшер: «Хорошо, что в мои времена не было VAR»
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил со счётом: 2:0, однако два гола «Челси» были отменены благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR ).
Происшествия
В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Технологии
Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании
По данным специалистов, около 60% фишинговых писем были получены представителями энергокомпаний, однако 80% атак пришлось на российские банки.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги, сообщают "Известия".
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Гаджеты
Бюджетный смартфон iPhone 2020 выйдет без задержек
По словам аналитика, бюджетный iPhone 2020 выйдет без задержек и его презентация состоится в марте, а точнее во второй половине месяца.
Биатлон
Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова
Футбол
Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Общество
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Наука
Лучшее за день. 14 февраля
В чем разница между оксолином и оксолиновой кислотой, где найти самый большой в мире бактериофаг и как получить ток от капли жидкости, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Технологии
Новый разгонный блок «Ангары» используют и для «Союзов-5»
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что в будущем для ракет "Союз-5" планируется использовать тот же новый разгонный блок, который был создан на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".
Общество
В Петербурге сбежавшую из карантина девушку вернут в больницу
Петроградский районный суд обязал отправить на принудительное лечение в инфекционную больницу имени С.П. Боткина жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину.
Кино
Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Политика
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Армия и оружие
Турция не исполнила своих обязательств в Идлибе — Коротченко
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники.
Здоровье
Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске
С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Футбол
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.