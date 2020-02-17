Общество
REGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера
Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве
Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Энергетика
Эксперты ожидают увеличения импорта газа в Европу на 40% к 2035 году
Европа продолжит наращивать импорт природного газа, который к 2035 году достигнет 454 млрд куб. м против 324 млрд куб. м в 2019 году, следует из материалов к выступлению управляющего директора, руководителя международной практики рейтингов нефинансовых компаний Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ларисы Лозновой.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Интернет
Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi
Компания Google намерена закрыть проект Station, целью которого было развитие бесплатного Wi-Fi по всему миру.
Происшествия
Житель Самарской области убил утюгом свою 4-месячную дочь
Житель города Октябрьска в Самарской области задержан по подозрению в убийстве своей четырехмесячной дочери.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Армия и оружие
«Белые лебеди»: Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160
Российское Минобороны опубликовало видео с учений эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160, прошедших в Саратовской области.
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Кино
В Сети появилось видео с Вуди Харрельсоном на съемках «Венома-2»
На видео актер Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи. В ролике его пытается остановить полиция.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Экономика
Российским чиновникам хотят запретить закупать иностранную мебель
Президент ассоциации Александр Шестаков отметил, что в 2018 году, когда постановление о запрете еще было в силе, для бюджетных нужд в рамках госзаказа было закуплено мебели более чем на 14 миллиардов рублей — примерно 15 процентов от объема всей мебели, произведенной в России.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Футбол
Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас
Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.