Общество
REGNUMГазпром покинули два члена команды Миллера
Середа назначен заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и «Газпром трейдинг». Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева. Их отставка связана с выходом на пенсию.
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Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Происшествия
Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году
В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийству 214 детдомовцев в 1942 году.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Армия и оружие
Второй полет воронежского Ил-112В запланировали на апрель
Второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В производства воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО») состоится в апреле 2020 года.
Музыка
Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона
Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Футбол
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»
Главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик» назначен россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт УЕФА.
Политика
Право президента на роспуск Госдумы предложили закрепить в Конституции
15 января президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Политика
США заявили о неспособности РФ достроить «Северный поток-2»
Энергетика
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с 5-летним сыном
В середине января 53-летний Евгений Миронов вместе с сыном посетили благотворительное мероприятие «Волшебный каток».
Авто
В России представили новый Hyundai Solaris
Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
Авто
Компания Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа
Маловероятно, что новый пикап выйдет за пределы южноамериканского рынка, поскольку в Европе линейка компактных Fiat представлена «каблучком» Doblo и фургончиком Fiorino, а в России доступна только модель Fullback, которая стоит от 1,7 млн рублей.
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.