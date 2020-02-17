Общество
Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
«Газпром» сообщил о ряде кадровых и структурных изменений. Соответствующий релиз опубликован на сайте компании.
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Армия и оружие
«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан
«Самой критической и постыдной проблемой» торпеды эксперт назвал отсутствие телеуправления, которое делает изделие «морально устаревшим образцом оружия».
Общество
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Крушение малазийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Политика
Украинский самолет вывезет из Китая одного россиянина
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что украинский спецборт вместе с украинскими гражданами эвакуирует из Китая также несколько иностранцев.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Здоровье
ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом
Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что чрезмерные меры по борьбе с коронавирусом были бы излишними, передает Интерфакс.
ЖКХ
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
Наука
Бесшумный гражданский самолет X-59 испытают в 2021 году
«Тихий» сверхзвуковой пассажирский самолет X-59, разрабатываемый американской компанией Lockheed Martin, пройдет первые летные испытания в 2021 году.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Футбол
«Милан» на своем поле обыграл «Торино»
Политика
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Происшествия
Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону.
Армия и оружие
Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Кино
«Соник в кино» превзошел ожидания критиков
Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики.
Гаджеты
Redmi K30 Pro в марте, Mi MIX Alpha на Snapdragon 865 — в апреле. График выхода ожидаемых новинок Xiaomi
В июне Xiaomi выпустит Mi CC 10, который позже должен выйти на международный рынок под именем Mi 10 Lite.