«Газпром» сообщил о ряде кадровых и структурных изменений. Соответствующий релиз опубликован на сайте компании.

Политика Украинский самолет вывезет из Китая одного россиянина Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что украинский спецборт вместе с украинскими гражданами эвакуирует из Китая также несколько иностранцев.

Здоровье ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что чрезмерные меры по борьбе с коронавирусом были бы излишними, передает Интерфакс.

Политика Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец» Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.