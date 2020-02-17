Общество
Ведомости«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
В понедельник, 17 февраля, «Газпром» сообщил о целом ряде кадровых перестановок. Компанию покинула зампред правления Елена Васильева, бывшая главным бухгалтером концерна на протяжении 19 лет. Ее отставка связана с выходом на пенсию, говорится в сообщении «Газпрома».
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