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«Газпром» полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неоплаты в рублях

"Газпром" прекратил поставки газа Финляндии из-за отказа сотрудничать по новой схеме, говорится в сообщении в Telegram-канале
 российской компании.
РИА Новости
В последующие дни в течение летнего сезона 2022 г. оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Neftegaz.ru
В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.
Finam.Ru
В конце апреля в правительстве Финляндии заявили о намерении как можно скорее отказаться от поставок российского газа.
РБК

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