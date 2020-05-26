Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия остановила транзит газа через Польшу

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что транзит российского газа через территорию Польши продолжится, несмотря на истечение в мае срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Польшей по трубопроводу «Ямал - Европа».
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За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

РИА Новостивчера в 01:00

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ruвчера в 03:22

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБКвчера в 04:19

Объяснилась остановка газа по трубопроводу «Ямал-Европа»

Московский Комсомолецвчера в 12:18

Поставки по газопроводу Ямал—Европа возобновились

Коммерсантъ27 мая в 08:40

Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» восстановлен

ТАСС27 мая в 09:15

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП

Министерство юстиции России в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложило установить особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход.
RT на русском 12:04
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Live24 07:47
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
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Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,3K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
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Здоровье

Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде

В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
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Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
51
Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
846
Общество

В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Футбол

«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым

Soccer.ru 08:46
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
6
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
514
Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
18
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
1
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,2K
Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
519
Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
2
Происшествия

Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня.
Ведомости 10:42
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания вчера в 06:10
8
Общество

В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.
RT на русском 11:25
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Кино

Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»

Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,5K
Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 11:45
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