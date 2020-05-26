Энергетика
Rambler News ServiceРоссия остановила транзит газа через Польшу
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что транзит российского газа через территорию Польши продолжится, несмотря на истечение в мае срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Польшей по трубопроводу «Ямал - Европа».
Читать в источнике
Оценить2,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество
Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП
Министерство юстиции России в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложило установить особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход.
RT на русском 12:04
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Live24 07:47
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Здоровье
Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде
В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Футбол
«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым
Soccer.ru 08:46
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Происшествия
Беспорядки в США продолжаются третьи сутки
В американском городе Миннеаполис и окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, не прекращающихся уже три дня.
Ведомости 10:42
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Общество
В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.
RT на русском 11:25
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Кино
Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»
Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 11:45