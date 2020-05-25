Энергетика
Вечерняя МоскваГазпром полностью приостановил транзит газа через Польшу
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек еще 16 мая. С 17-го числа прокачка по польской части газопровода «Ямал — Европа» идет исключительно по итогам аукционов, согласно которым на июнь было забронировано примерно 94 процента мощностей газопровода.
Читать в источнике
Оценить2,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию
В Московской области толпа нарушителей самоизоляции напала на прибывших полицейских.
Российская газета 08:46
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
«Князь Владимир» заложили на «Севмаше» 30 июля 2012 года, он является головным кораблем проекта 955 «Борей-А», в который входят атомные подводные лодки четвертого поколения.
РБК 11:22
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Биатлон
Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера
Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
РИА Новости 07:29
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Политика
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15
Здоровье
В Северодвинске усилили меры против распространения COVID-19
Врио губернатора Поморья Александр Цыбульский на заседании оперштаба отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной из-за вспышки в Северодвинске.
Российская газета 09:39
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Политика
В МИД осудили решение США отменить санкционные исключения для Ирана
Москва осуждает решение США отменить исключения из санкций против иранских ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:29
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26