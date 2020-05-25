Энергетика
Вечерняя МоскваГазпром полностью приостановил транзит газа через Польшу
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек еще 16 мая. С 17-го числа прокачка по польской части газопровода «Ямал — Европа» идет исключительно по итогам аукционов, согласно которым на июнь было забронировано примерно 94 процента мощностей газопровода.
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
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