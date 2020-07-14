«Газпром» понес убытки в размере 116,2 млрд рублей за первый квартал — впервые с 2015 года. Об этом сообщается в финансовой отчетности по МСФО, опубликованной на сайте компании. Отметим, что в прошлом году за аналогичный период прибыль компании составила 535,9 млрд рублей.

«Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года

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