Экономика
Гудвилл.онлайн«Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года
«Газпром» понес убытки в размере 116,2 млрд рублей за первый квартал — впервые с 2015 года. Об этом сообщается в финансовой отчетности по МСФО, опубликованной на сайте компании. Отметим, что в прошлом году за аналогичный период прибыль компании составила 535,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
RT на русском 07:21
Футбол
Кашшаи: неприемлемо, что в клубах ставят под сомнение честность судей
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал критику в адрес арбитров со стороны клубов и высказался об итогах проверок судьи Сергея Лапочкина.
RT на русском 07:41
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Экономика
Володин пригласил Силуанова в Думу на обсуждение штрафа «Норникеля»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил пригласить в нижнюю палату министра финансов Антона Силуанова, чтобы обсудить перечисление штрафа за экологический ущерб от разлива нефти в Норильске в федеральный бюджет вместо регионального и муниципального.
РБК 07:48
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает о том, что их силами был уничтожен еще один военный объект Армении на границе в Товузском районе.
Территория новостей 04:24
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Происшествия
В одном из районов Саратовской области ввели режим ЧС после урагана
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Питерском районе Саратовской области из-за последствий урагана, обрушившегося во вторник, сообщила районная администрация.
РИА Новости 06:00
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения из-за коронавируса
В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:22
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Футбол
Аршавин назвал победу над нынешним «Спартаком» заурядным событием
«Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — сказал экс-игрок. Ранее Аршавин заявил, что считает себя «трусом» и «слабаком».
ProstoProSport 07:08
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире
У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) выпал передний зуб.
Rusvesna.su 07:51
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48