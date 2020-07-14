Экономика
Ведомости«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет
«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество
Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»
Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Sports.ru 06:16
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики
Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat) в обнаженном виде.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Экономика
Строительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
Интерфакс вчера в 10:14
Технологии
Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру вчера в 12:53
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Происшествия
Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах парочку
В Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами.
Lenta.ru 02:08
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Культура
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Волга 03:41
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ вчера в 08:22
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Происшествия
На Урале вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
RT на русском 06:03
Кино
Звезда «Грязных танцев» готовит возможный сиквел
ИА InterMedia 05:03
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Общество
Красноярские астрономы сфотографировали комету «Неовайз»
В Красноярске сфотографировали комету. Астрономы-любители наблюдали за космической гостьей с Торгашинского хребта.
Вести.Ru 05:15
Общество
Bloomberg: Sony удваивает производство Playstation 5 в этом году
Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
ТАСС 03:10
Происшествия
В Чехии столкнулись два поезда, пострадали до 60 человек
МИР 24 вчера в 21:34
Политика
Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 21 июля, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Абхазия 06:15
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50