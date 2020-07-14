Экономика
URA.Ru«Газпром» получил убыток в I квартале впервые с 2015 года
В первом квартале 2020 года компания «Газпром» получила убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это первые потери компании с 2015 года. Согласно отчету компании, такой убыток «Газпром» понес в январе—марте 2020 года.
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Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Космос
Кто станет первой женщиной на Луне
Еще пять женщин завершили подготовку в 2019 году и в космосе пока не были, но рано или поздно побывают и тоже станут кандидатами на звание первой.
Популярная механика вчера в 11:36
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, что собирается переехать в центр Москвы.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
В Бурятии 20 человек заразились коронавирусом на свадьбе
Сегодня подтвердили наличие коронавирусной инфекцией у 20 человек, присутствовавший 3 июля на свадьбе в городе Бабушкин Кабанского района.
Байкал24 02:45
Экономика
Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС вчера в 08:35
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили вчера в 03:07
Армия и оружие
Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX
ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News вчера в 09:35
Армия и оружие
Трое украинских военных погибли на минном поле под Горловкой
Общественная служба новостей вчера в 11:57
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Здоровье
В Омской области от коронавируса умерли еще два пациента
Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Омской области. За последние сутки заразились 93 человека.
КП - Омск вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Политика
В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 13 июля в 12:07
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Гаджеты
Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России
Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
TechFusion 01:13
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс показал отсылку к «Индиане Джонсу» в «Дэдпуле 2»
Райан Рейнольдс в Instagram опубликовал кадры из фильмов «Дэдпул 2» и «Индиана Джонс».
Popcornnews.ru 01:00
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01