Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет

«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.
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Убыток «Газпрома» сформирован за счет отрицательных курсовых разниц

ПРАЙМвчера в 11:23

«Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года

РБКвчера в 04:43

«Газпром» объяснил многомиллиардный убыток за I квартал

Rambler News Serviceвчера в 05:27

«Газпром» впервые за пять лет проработал квартал в убыток

Фонтанка.Рувчера в 03:56

«Газпром» получил убыток в I квартале впервые с 2015 года

URA.Ruвчера в 03:32

«Газпром» закончил первый квартал с убытком

Коммерсантъвчера в 05:28

«Газпром» отчитался о квартальном убытке в 116,249 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:23
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Хоккей

Китайский «Куньлунь» домашние матчи КХЛ проведет в Мытищах

Китайский клуб "Куньлунь" в сезоне-2020/2021 свои домашние игры будет проводить в подмосковных Мытишах, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Происшествия

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
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Общество

В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров

Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции, разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики.
РИА Новости 08:31
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
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Футбол

Аршавин заявил о желании стать президентом «Зенита»

Вести.Ru 07:36
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Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Официальный дебют обновленного Mitsubishi Outlander состоится уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 04:07
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале 1+1 Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
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Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru 06:30
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Технологии

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Здоровье

Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 246 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели еще 124 человека, 6 — скончались, в том числе 3 человека от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:15
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Общество

В России выделено более 100 штаммов коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что в России уеными выделено более 100 штаммов коронавируса.
Газета.Ru 08:03
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Общество

Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат

Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году.
Live24 01:27
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Происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»

Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил под залог генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным

В марте Любовь Толкалина в ходе общения с фолловерами в Instagram объявила о своей свадьбе.
Московский Комсомолец 07:53
Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Происшествия

В Белоруссии в ходе акций протеста пострадали шесть правоохранителей

В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».
REGNUM 08:47
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
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Здоровье

Глава Минздрава рассказал о борьбе врачей с коронавирусом

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в России по состоянию на май составила 2,3%. Этот показатель значительно меньше летальности в других странах, рассказала на том же совещании замглавы правительства Татьяна Голикова.
News.ru 08:56
Хоккей

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым

«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 06:16
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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