Экономика
Ведомости«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет
«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.
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Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии
Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное.
Известия 05:21
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика
Посол Украины вызван в МИД Армении
Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру вчера в 08:14
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт вчера в 10:23
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 04:04
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
Общество
Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет
Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
Происшествия
Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50
Общество
В Минске задержано до 200 человек в ходе массовых акций протеста
Милиция в Минске задержала около 200 человек в ходе стихийных акций после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Белоруссии двух кандидатов, считающихся оппозиционными.
Национальная служба новостей 04:17
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Блогерша Николь Тея скоропостижно скончалась на восьмом месяце беременности. Темнокожей звезде Инстаграма было 24 года.
Вечерний курьер 02:40
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55