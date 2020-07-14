Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет

«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.
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Убыток «Газпрома» сформирован за счет отрицательных курсовых разниц

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«Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года

РБКвчера в 04:43

«Газпром» объяснил многомиллиардный убыток за I квартал

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Фонтанка.Рувчера в 03:56

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«Газпром» закончил первый квартал с убытком

Коммерсантъвчера в 05:28

«Газпром» отчитался о квартальном убытке в 116,249 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:23
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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Политика

Посол Украины вызван в МИД Армении

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру вчера в 08:14
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Экономика

Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии

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РБК 00:00
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
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Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
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В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
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Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет

Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
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Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
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В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
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Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
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Общество

Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову

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В Минске задержано до 200 человек в ходе массовых акций протеста

Милиция в Минске задержала около 200 человек в ходе стихийных акций после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Белоруссии двух кандидатов, считающихся оппозиционными.
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

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