ПАО «Газпром» в 2020 году получило 706,9 млрд руб. убытка по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), следует из данных (.pdf) компании. До этого «Газпром» получал убыток в 1998 году. Компания также пересчитала финансовый результат за 2019 год.

С чего всё началось Головная компания «Газпром» получила в 2020 году убыток по РСБУ в 706,925 млрд руб. против чистой прибыли в 734 млрд руб. годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании (. pdf ). Коммерсантъ вчера в 14:57