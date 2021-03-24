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Коммерсантъ

«Газпром» получил убыток по РСБУ впервые с 1998 года

ПАО «Газпром» в 2020 году получило 706,9 млрд руб. убытка по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), следует из данных (.pdf) компании. До этого «Газпром» получал убыток в 1998 году. Компания также пересчитала финансовый результат за 2019 год.В источнике
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С чего всё началось
Головная компания «Газпром» получила в 2020 году убыток по РСБУ в 706,925 млрд руб. против чистой прибыли в 734 млрд руб. годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании (.pdf
).

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