Экономика
URA.Ru«Газпром» получил убыток в I квартале впервые с 2015 года
В первом квартале 2020 года компания «Газпром» получила убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это первые потери компании с 2015 года. Согласно отчету компании, такой убыток «Газпром» понес в январе—марте 2020 года.
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Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
Более 450 стартовых площадок по программе реновации утвердили в Москве
Всего утверждено 453 стартовые площадки для строительства домов общей площадью 6,9 миллиона квадратных метров, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.
Вечерняя Москва 03:53
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
Здоровье
После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»
Объекты Федерального медико-биологического агентства России, которые работают в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Калужский перекресток 05:32
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты советуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации, вовсе не пользоваться мобильным банком со смартфона или заходить в личный кабинет банка только с компьютера, на котором установлен антивирус.
iReactor 01:31
Кино
Стартовали съёмки экранизации Uncharted
CyberSport.ru 04:56
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Космос
Дмитрий Рогозин: «Только головотяпы, которые ничего не понимают в космосе, могут говорить – вот, „Ангара“ в два раза дороже Falcon 9»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о достижениях госкорпорации за последние пять лет, о космических планах и международном сотрудничестве.
Радио Комсомольская правда 13 июля в 14:01
Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Игры
Нищета и разруха в Cyberpunk 2077: CD Projekt RED представила неблагополучный район Найт-Сити
Согласно официальному описанию, Санто-Доминго представляет из себя одну из самых старейших частей Найт-Сити.
Srnsk вчера в 19:23
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Общество
В России за сутки выявили свыше 6000 новых случаев коронавируса
Всего в России зафиксировали более 746 000 случаев COVID-19. За сутки от коронавируса излечились свыше 10 000 человек.
ProstoProSport 04:46
Политика
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Перед пожаром в доме в Петербурге произошел хлопок бытового газа
Перед пожаром в доме на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга произошел хлопок бытового газа.
Известия 05:18
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39