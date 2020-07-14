В первом квартале 2020 года компания «Газпром» получила убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это первые потери компании с 2015 года. Согласно отчету компании, такой убыток «Газпром» понес в январе—марте 2020 года.

«Газпром» получил убыток в I квартале впервые с 2015 года

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