Чистый убыток «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 116,249 млрд руб. против чистой прибыли в размере 535,908 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

«Газпром» получил в I квартале убыток в размере 116 млрд рублей

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