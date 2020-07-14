Экономика
Rambler News Service«Газпром» получил в I квартале убыток в размере 116 млрд рублей
Чистый убыток «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 116,249 млрд руб. против чистой прибыли в размере 535,908 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Футбол
Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу работы российских судей в матчах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
RT на русском 09:52
Гаджеты
В линейку Samsung Galaxy S30 войдут смартфоны с экранами диагональю 6,9 и 7,1 дюйма
Samsung Galaxy S20 Ultra Диагональ экрана младшей модели Samsung Galaxy S30 составит 6,911 дюйма, вторая модель получит дисплей диагональю 7,076 дюйма, а старшая будет оснащаться дисплеем диагональю 7,095 дюйма.
iXBT.com 06:44
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Дизайнер Гуляев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном наряде
Кутюрье продемонстрировал молодежный наряд 71-летней певицы.
ФАН 06:17
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
По мнению ученых, употребление огурцов является крайне эффективным для поддержания здоровья людей с диабетом.
Evo-rus.com 06:01
Происшествия
Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы
Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 10:14
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 06:35
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусной инфекцией. Всего в крае за время эпидемии COVID-19 заболели 6912 человек.
СочиСтрим 04:02
Общество
Поклонская пожаловалась главе Крыма на платные пляжи
Московский Комсомолец 09:05
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Спорт
Российский борец стал олимпийским чемпионом спустя 8 лет после Игр
Российскому борец вольного стиля Билял Махов решением Международного олимпийского комитета был назван новым чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Вести.Ru вчера в 04:15
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10