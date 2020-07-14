Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» получил в I квартале убыток в размере 116 млрд рублей

Чистый убыток «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 116,249 млрд руб. против чистой прибыли в размере 535,908 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
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Убыток «Газпрома» сформирован за счет отрицательных курсовых разниц

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Коммерсантъвчера в 05:28
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
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В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусной инфекцией. Всего в крае за время эпидемии COVID-19 заболели 6912 человек.
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