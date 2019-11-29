"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2019 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 125 943 млн руб.", - сказано в отчете компании.

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