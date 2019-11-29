Энергетика

Finam.RuFinam.Ru«Газпром» понизил оценку инвестиций в 2019 году до 2,126 трлн рублей

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2019 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 125 943 млн руб.", - сказано в отчете компании.
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Инвестпрограмма «Газпрома» в 2020 году сократится до 1,1 трлн рублей

Finam.Ru07:23

«Газпром» понизил на этот год оценку инвеструппы

Финмаркет04:23
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