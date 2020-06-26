Экономика

ТАССТАСС«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
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с чего всё началось

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс05:27

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«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

Интерфакс05:57

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

ТАСС07:23

«Газпром» выплатит акционерам 361 млрд рублей

Коммерсантъ06:16

«Газпром» и Сбербанк борются за место лидера по рыночной капитализации

ПРАЙМ07:00

«Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

Rambler News Service05:18

Акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды за 2019 год

Finam.Ru05:14

«Газпром» раздаст почти рекордно много денег

Lenta.ru07:57
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Политика

Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию

В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск 03:32
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Армия и оружие

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией

Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:18
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Общество

В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова

Комсомольская правда 06:27
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру вчера в 13:55
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Шоу-бизнес

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

Журнал о знаменитостях US Weekly получил анонимное сообщение о том, что американская актриса Эмма Робертс и ее партнер Гаррет Хедлунд ожидают пополнение в семье.
CT news 07:06
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии

Футболисты туринского "Ювентуса" одержали крупную победу над "Лечче" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 17:41
Технологии

Бета Android 11 пришла на Android TV-приставку для разработчиков

Тестовая версия платформы не предназначена для простых пользователей и доступна только для специальной приставки ADT-3, выпущенной Google в прошлом году для разработчиков одновременно с запуском Android 10 для Android TV.
iXBT.com вчера в 11:58
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

РИА Новости 14:36
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Политика

«Это был бы мощный удар по России» — почему Евгений Примаков настаивал на недопустимости ввода войск на Украину

Летом 2014 года, выступая в эфире телеканала «Россия 24», Примаков утверждал, что переброска регулярных войск на Донбасс повлекла бы за собой резкое ухудшение как для ситуации на Украине, так и для российских отношений с западными странами.
Новостной фронт 04:50
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
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Шоу-бизнес

Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова

ФАН 18:44
Гаджеты

Samsung Galaxy A51s 5G получит процессор Snapdragon 765G

Дни24 09:30
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы

Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости 17:44
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Технологии

За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей

PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4.
МонаВиста вчера в 06:38
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

NewInform 12:28
Футбол

«Севилья» ушла от поражения в домашнем матче с «Вальядолидом»

Хозяева не сумели обыграть «Вальядолид», встреча закончилась со счетом 1:1. На 25-й минуте Кико вывел гостей вперед.
Bookmaker-ratings.ru 18:02
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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