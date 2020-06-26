Экономика
ТАСС«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
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Футбол
Газзаев: футболисты ЦСКА «планомерно деградируют»
Остальные футболисты, как считает Газзаев, «планомерно деградируют».
ИА Красная Весна 06:08
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Общество
Бесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение
Текущая ситуация с подключением к газораспределительным сетям в стране однотипна: «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема последующего подключения ложится на потребителя.
РБК вчера в 09:16
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК 25 июня в 18:03
Происшествия
В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
Происшествия
В Тульской области пропала 13-летняя девочка
В Тульской области пропала 13-летняя девочка Юлия Клименкова ушла из дома 25 июня и до сих пор не вернулась.
MySLO.ru 03:01
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Политика
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 25 июня в 03:31
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Общество
В Ростовской области отменяют ряд ограничений из-за коронавируса
Летние кафе и объекты санаторно-курортной сферы с 29 июня возобновляют работу в Ростовской области.
ИА Красная Весна вчера в 14:55
Политика
США попытались напугать Китай российскими ракетами
Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.
Взгляд.ру 00:26
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35