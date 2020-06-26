Экономика

ТАССТАСС«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
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«Газпром» раздаст почти рекордно много денег

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«Газпром» направит на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

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«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
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Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает РИА "Новости".
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Общество

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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса.
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Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17

8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
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Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
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CD Projekt RED: в Cyberpunk 2077 можно развлекаться «в стиле GTA», но игроки не будут долго этим заниматься

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Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
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Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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