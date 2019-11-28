Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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с чего всё началось
Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт о транспортировке газа, заверил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle
, опубликованном в среду, 27 ноября.
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