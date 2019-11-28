Политика
Lenta.ru«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Читать в источнике
Оценить423
с чего всё началось
Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт о транспортировке газа, заверил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle, опубликованном в среду, 27 ноября.Известиявчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Армия и оружие
Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США
Общество
Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит
Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ
По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Политика
Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией
В правительстве подчеркнули, что рассматривался вариант возобновления авиасообщения до Нового года, но политический кризис, который разразился в Тбилиси, не дал этого сделать, сообщил "Известиям" информированный источник.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Единоборства
Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске ракет из КНДР
После пусков МИД Японии выразил протест КНДР, а министр обороны страны Таро Коно заявил, что запуски ракет Северной Кореей являются серьезной проблемой для всего мира.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской
26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Авто
Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Авто
УАЗ оснастит «Пикап» автоматической коробкой передач
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Армия и оружие
В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства
Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
В России ввели льготы для селян
Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Культура
Композитор «Симпсонов» рассказал о возможном закрытии сериала
31-й сезон культового мультсериала «Симпсоны» может стать последним.
Экономика
Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
Экономика
Глава Xiaomi обещает 5G-смартфоны за $140
Насколько упадет цена, становится понятно из заявления Лей Цзуня (Lei Jun) — главы Xiaomi.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Спорт
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.