с чего всё началось

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Политика Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией В правительстве подчеркнули, что рассматривался вариант возобновления авиасообщения до Нового года, но политический кризис, который разразился в Тбилиси, не дал этого сделать, сообщил "Известиям" информированный источник.

Единоборства Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Южная Корея сообщила о запуске ракет из КНДР После пусков МИД Японии выразил протест КНДР, а министр обороны страны Таро Коно заявил, что запуски ракет Северной Кореей являются серьезной проблемой для всего мира.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской 26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.

Авто Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Общество В России ввели льготы для селян Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Экономика Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Авто Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Общество У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.