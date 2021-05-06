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Общество

«Газпром» пообещал россиянам бесплатно провести газ в небольшие дома

Жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках догазификации, заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Его слова приводит "Интерфакс".В источнике
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С чего всё началось

В «Газпроме» обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 кв. м, рассказал телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Интерфаксвчера в 15:07

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В «Газпроме» обещали бесплатно провести газ в небольшие дома

Москва 2418:27

В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

Lenta.ru17:40

В «Газпроме» обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Интерфаксвчера в 15:07

«Газпром» бесплатно проведет газ к некоторым частным домам

Ридусвчера в 15:45

«Газпром» обещает бесплатно провести газ в дома площадью до 300 кв. м

Клопсвчера в 15:33

«Газпром» назвал условия бесплатной газификации частных домов

Телеканал 360°17:29

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