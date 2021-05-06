Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 кв. м, рассказал телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Интерфакс вчера в 15:07