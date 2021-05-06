«Газпром» пообещал россиянам бесплатно провести газ в небольшие дома
Жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках догазификации, заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Его слова приводит "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
В «Газпроме» обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади
Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 кв. м, рассказал телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Интерфаксвчера в 15:07