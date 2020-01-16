Политика
РБК«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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с чего всё началось
Дочерние компании «Газпрома» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на предоставление управляемым ими трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2» исключений из-под действия обновленной Газовой директивы.Ведомостивчера в 16:01
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Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву
Евразия Dailyвчера в 09:26
Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС
Российская газетавчера в 23:14
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