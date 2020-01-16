Политика

РБКРБК«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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с чего всё началось

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Дочерние компании «Газпрома» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на предоставление управляемым ими трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2» исключений из-под действия обновленной Газовой директивы.
Ведомостивчера в 16:01

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СМИ: «Газпром» попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС

РИА Новости04:39

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Dailyвчера в 09:26

Директива ЕС зашаталась? До 23 мая немецкий регулятор ответит на запрос о «Северных потоках»

Царьград01:45

Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС

Российская газетавчера в 23:14

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБКвчера в 20:35

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАССвчера в 08:41

«Северные потоки» попросили помощи у Германии

Lenta.ru03:38
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Общество

Первые курилки заработали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
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В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:57
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Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
РИА Новости 04:56
Спорт

Горячкина выиграла восьмую партию матча за шахматную корону

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ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян

Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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Происшествия

Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Коммерсантъ 01:42
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Музыка

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
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Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

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Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Известия вчера в 20:24
Экономика

Alphabet стал четвертой триллионной компанией в США

По итогам торгов в четверг в клубе пополнение: Alphabet стала четвертой такой компанией после Apple, Microsoft и Amazon.
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Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
ТАСС 04:20
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Айза Анохина рассталась с мужем: её семью растоптал Гуф

Анохина рассказала, что если она давно научилась разделять "себя настоящую" и "себя в Интернете", то её родные и близкие этого делать не умеют.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

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Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома

На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
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Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
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Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес

Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали

Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
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Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства России.
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Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.
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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
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Происшествия

Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
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У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана

Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
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Общество

Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
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