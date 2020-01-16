Политика

РБКРБК«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Директива ЕС зашаталась? До 23 мая немецкий регулятор ответит на запрос о «Северных потоках»

Царьград01:45

Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС

Российская газетавчера в 23:14

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАССвчера в 08:41

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБКвчера в 20:35

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Ведомостивчера в 16:01

«Газпром» обратился к Берлину с просьбой по «Северным потокам»

News.ruвчера в 21:43

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Dailyвчера в 09:26
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Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Экономика

Закрылась сделка по продаже части «Галереи»

Коммерсантъ вчера в 17:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Политика

На странице Мишустина в Википедии изменили иллюстрацию

ЗакC.Ру вчера в 07:08
Музыка

Мишустин оказался автором песен Лепса

Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 19:00
Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
ТАСС 01:01
Происшествия

Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде

Российская газета вчера в 03:01
Общество

Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику

Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Газета.Ru 00:38
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Политика

Стали известны даты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Всероссийское голосование по поправкам, необходимым в Конституции РФ, продлится до 1 мая 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 08:06
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Известия вчера в 18:09
Игры

Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds

По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.
РБК 02:01
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Кино

Новые «Звездные войны» может поставить Тайка Вайтити

По мнению экспертов, Тайка Вайтити сможет встать у руля новых «Звездных войн» только после того, как закончит работу над фильмом «Тор: Любовь и гром».
Культуромания 01:37
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Газета.Ru вчера в 15:50
Гаджеты

В Google Play найдены приложения, разряжающие смартфон

Установлены не менее 17 приложений Google Play, которые быстро разряжают смартфоны.
МонаВиста 01:29
Гаджеты

«Яндекс» назвал самые популярные смартфоны в России в 2019 году

Смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов).
News.ru 02:26
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Футбол

Клубы проголосовали за расширение РПЛ

В московском доме футбола собрались руководители и представители всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
ГЛАС.RU вчера в 10:38
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa вчера в 12:18
Общество

На Урале нашли полукилограммовый изумруд

Вечерние Ведомости 02:35
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