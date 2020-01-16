Политика
РБК«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС
Российская газетавчера в 23:14
Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву
Евразия Dailyвчера в 09:26
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Общество
SEC и Telegram обнародовали правовые позиции
Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.
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Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
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Под Тверью нашли удивительное письмо немецкого солдата 1943 года
Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны.
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В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Технологии
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Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.
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Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
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Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора 17 января.
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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Футбол
Максимилиан Филипп: «Верю, что „Динамо“ сможет забраться в пятерку РПЛ»
Потеряем очки — мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными. (Константин Алексеев) Полное интервью с Максимилианом Филиппом читайте здесь.
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева трогательно поздравила его с 60-летием
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Жена Николаева опубликовала в своем микроблоге в Instagram совместное фото и призналась музыканту в любви.
Экономика
Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета
Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2–3 млрд руб. в год.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.