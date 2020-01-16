Политика

РБКРБК«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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«Северные потоки» попросили помощи у Германии

Lenta.ru03:38

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАССвчера в 08:41

Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС

Российская газетавчера в 23:14

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБКвчера в 20:35

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Ведомостивчера в 16:01

Директива ЕС зашаталась? До 23 мая немецкий регулятор ответит на запрос о «Северных потоках»

Царьград01:45

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Dailyвчера в 09:26
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Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Общество

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
Ведомости 00:29
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Мишустин представил в Госдуме свою программу

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил в Госдуме, где представил депутатам свою программу.
DP.RU вчера в 06:52
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Общество

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:11
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Под Тверью нашли удивительное письмо немецкого солдата 1943 года

Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны.
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Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Технологии

Real Graphene запустила производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.
Live24 02:37
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
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Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

ProstoProSport вчера в 23:42
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 03:28
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

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Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
Экономика

ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Реальное время 03:11
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора 17 января.
Известия 00:58
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
iReactor вчера в 13:06
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Футбол

Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
РБК вчера в 15:50
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Максимилиан Филипп: «Верю, что „Динамо“ сможет забраться в пятерку РПЛ»

Потеряем очки — мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными. (Константин Алексеев) Полное интервью с Максимилианом Филиппом читайте здесь.
Спорт-Экспресс 03:50
Происшествия

В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда

Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 15 января в 23:53
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Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru вчера в 10:14
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Молодая жена Игоря Николаева трогательно поздравила его с 60-летием

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Жена Николаева опубликовала в своем микроблоге в Instagram совместное фото и призналась музыканту в любви.
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Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2–3 млрд руб. в год.
РБК 13 января в 21:26
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Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
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