Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руГазпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАССвчера в 13:42

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газетавчера в 10:01

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ruвчера в 09:40

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известиявчера в 09:58

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолецвчера в 10:00

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русскомвчера в 09:40
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
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Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

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Газета.Ru вчера в 22:39
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Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Происшествия

Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

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В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
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Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Рамблер вчера в 04:08
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Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 декабря

Курс американской валюты превысил 63 рубля впервые с 12 декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Москва 24 вчера в 10:40
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Политика

Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
РБК вчера в 10:11
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК вчера в 09:37
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

Утверждена новая отчетность по форме СЗВ-ТД

Отчетность по форме СЗВ-ТД будет представляться в ПФР всеми работодателями, у которых есть сотрудники, работающие по трудовому договору.
Современный Предприниматель 01:12
Фигурное катание

В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок

Напомним: с 20 по 26 января в австрийском городе Граце прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, первые места заняли российские спортсмены.
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Общество

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В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Вести.Ru 00:59
Происшествия

Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму

14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Metaratings вчера в 10:38
Биатлон

Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
RT на русском 26 января в 14:15
Общество

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Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
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Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Актуальные Новости вчера в 06:15
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На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
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«Лейкерс» опубликовали первое заявление со дня гибели Брайанта

Sport24.ru вчера в 20:33
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча

Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
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