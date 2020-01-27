Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.

Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Экономика «Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Общество Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Теннис Медведев проиграл Вавринке на Australian Open Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.

Хоккей Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Киберспорт Ceb вышел из основного состава OG Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Экономика Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».

Футбол «Рома» арендовала защитника «Аталанты» Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешёл в «Рому» на правах аренды, Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Общество Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.

Общество Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Политика Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.