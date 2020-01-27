Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руГазпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАСС13:42

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газета10:01

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ru09:40

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известия09:58

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфакс09:50

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолец10:00

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русском09:40
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