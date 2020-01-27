Энергетика
Взгляд.руГазпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
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Экономика
«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве
Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Политика
Медведев пошутил про закон сохранения в правительстве
Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".
Теннис
Медведев проиграл Вавринке на Australian Open
Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.
Происшествия
Из-за угрозы взрыва пассажирский лайнер возвращается в Хабаровск
Обновлено 10:13 Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, прервал полет и возвращается в аэропорт вылета из-за анонимной угрозы взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Киберспорт
Ceb вышел из основного состава OG
Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Футбол
«Вест Хэм» нацелился на хавбека «Лиона» Диопа
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Лиона» Папе Шейк Диопу, утверждает Football Espana.
Футбол
«Рома» арендовала защитника «Аталанты»
Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес перешёл в «Рому» на правах аренды, Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.
Авто
В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe
Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Спорт
Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге
Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».
Общество
Игрок в EVE Online продал редкий космический корабль за $40 тысяч
Примерно за 40 тыс долларов продал редкий космический корабль игрок Eve Online.
Здоровье