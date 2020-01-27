Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.

Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

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