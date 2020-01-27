Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руГазпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфакс09:50

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газета10:01

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Московский Комсомолец10:00

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Известия09:58

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

ТАСС13:42

«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Finam.Ru09:40

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русском09:40
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

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В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
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Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

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Китай занял второе место в мире по производству вооружений и военной техники, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).
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Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
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Как считает ряд аналитиков, в случае начала войны Россия потерпит поражение за три часа.
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