"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

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