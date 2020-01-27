Энергетика
ИнтерфаксПервый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
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«Газпром» поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Московский Комсомолецвчера в 10:00
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