Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПо «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
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с чего всё началось

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга. "Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу", - отмечается в сообщении.
ТАСС09:37

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«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

Ведомости10:13

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

Российская газета10:01

«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

Интерфакс09:50

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Евразия Daily10:49

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа

RT на русском09:40

«Газпром» прокачал по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

News.ru09:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
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