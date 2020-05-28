Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Политика Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю. 117

Экономика С 1 августа увеличатся накопительные пенсии Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России. 1,1K

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 539

Политика Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. 1

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 174

Общество Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных. 14

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 7

Авто Renault готовит преемника Largus Новый кросс-универсал даст возможность компании уменьшить расходы, так как две старые модели будут заменены на одну. 48

Политика Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. 4K

Политика В день парада Победы могут объявить выходной Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году. 1K

Политика Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 674

Общество Boeing возобновил производство 737 MAX Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.