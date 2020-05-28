Энергетика
Lenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Политика
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии
Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю.
Российская газета 14:31
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 15:18
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
CyberSport.ru 16:45
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Армия и оружие
Как начинались бои за донецкий аэропорт
КП - Донецк вчера в 14:25
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Авто
Renault готовит преемника Largus
Новый кросс-универсал даст возможность компании уменьшить расходы, так как две старые модели будут заменены на одну.
RuNews24.ru 25 мая в 04:36
Политика
Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Дилеры марки в РФ начали продажи обновленного седана Volkswagen Jetta.
32CARS.ru вчера в 06:00
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb 13:20
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия 25 мая в 19:03
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Наука
Недоедающие мушки-дрозофилы помогли найти пользу от голодания
ТАСС Наука вчера в 12:53
Общество
Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.
ТК Звезда 18:24
Игры
Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня
Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Футбол
«Как можно бегать и прыгать в масках?!» Мостовой – о правилах выхода из дома в Москве
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новые правила прогулок в Москве.
Чемпионат 14:09