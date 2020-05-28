Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
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Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Политика

Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
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Критиковавший самоизоляцию уральский священник запрещён в служении

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Общество

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Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
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Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией

В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
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Общество

Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных

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Российская газета 10:50
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Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Армия и оружие

Как начинались бои за донецкий аэропорт

КП - Донецк вчера в 14:25
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Авто

Renault готовит преемника Largus

Новый кросс-универсал даст возможность компании уменьшить расходы, так как две старые модели будут заменены на одну.
RuNews24.ru 25 мая в 04:36
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
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Авто

Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta

Дилеры марки в РФ начали продажи обновленного седана Volkswagen Jetta.
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Политика

В день парада Победы могут объявить выходной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb 13:20
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия 25 мая в 19:03
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Политика

Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе

На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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