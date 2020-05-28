Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

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Топ-менеджеры «Газпрома» пытались скрыть от властей миллиардные убытки

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Piter.tv02:59

Топ-менеджеры «Газпрома» пытались скрыть миллиардные потери

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СМИ: топ-менеджеры «Газпрома» пытались скрыть проблемы Чаяндинского месторождения

VSE42.RU00:44

«Газпромом» рискует потерять 1,5 триллиона рублей

Кавказ Поствчера в 22:48

«Газпром» может потерять 1,5 трлн рублей из-за месторождения для «Силы Сибири»

Газета.Ru03:22
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
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Общество

Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам

Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 03:29
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Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры Redmi Smart TV X series

Наряду с новыми смартфонами, Redmi анонсировала и новые телевизоры Redmi Smart TV X series.
MobiDevices 26 мая в 06:05
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

Моя Москва.онлайн вчера в 12:37
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Происшествия

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Общество

Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов

В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов.
Lenta.ru 03:24
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

В Греции специалисты обнаружили реальный способ защитить население от коронавируса.
Evo-rus.com 03:20
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
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Общество

В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:36
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса

Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 мая в 03:54
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Происшествия

В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки

ТАСС вчера в 12:58
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Футбол

Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь

В апреле игрокам «Спартака» снизили зарплаты на 40% на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 01:13
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
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Здоровье

Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода.
Lenta.ru 03:38
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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Гаджеты

СМИ: Qualcomm Snapdragon 875 может получить ядра Cortex-A78 и Cortex-X1

По данным источника, новый Snapdragon 875 оснастят одиночным Cortex-X (оно также появится в составе Samsung Exynos 1000 в 2021 году), троицей Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru 00:20
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 26 мая в 08:28
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Экономика

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Общество

FT: Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

Великобритания сильнее других стран страдает от пандемии коронавируса - в стране наблюдается самый высокий уровень смертности среди 19 государств, которые обнародуют схожую статистику.
ТАСС 03:44
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Политика

На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, как только контроль над границей с Россией в Донбассе перейдет Киеву.
Газета.Ru 03:31
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Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
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