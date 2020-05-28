Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».
Lenta.ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

В «Газпроме» заявили о поставках газа в Китай в соответствии с контрактом

РБК14:19

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru00:40

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Service06:35

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ru05:06

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ru05:57

«Газпрому» предрекли потерю 1,5 трлн рублей из-за проблем с «Силой Сибири»

Московский Комсомолец04:54

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостей09:04
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
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В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня.
Lenta.ru 13:17
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

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Коммерсантъ вчера в 21:53
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Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
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Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
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В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом

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Lenta.ru 12:48
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Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
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