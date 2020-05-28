Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».

с чего всё началось

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

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