Энергетика
Lenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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с чего всё началось
Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».Lenta.ruвчера в 17:01
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«Газпрому» предрекли потерю 1,5 трлн рублей из-за проблем с «Силой Сибири»
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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