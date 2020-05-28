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Футбол «РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.

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Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 721

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Здоровье Врио главы Калужской области: курс на оптимизацию медицины закончен Курс на оптимизацию медицины в Калужской области закончен, заявил врио губернатора области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы в качестве главы области, 27 мая трансляцию вела телерадиокомпания Ника TV. 5

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 14

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Происшествия «Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ». 240

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Происшествия Американцы митингуют против полицейского произвола Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой. 34

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