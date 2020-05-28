Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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СМИ: топ-менеджеры «Газпрома» пытались скрыть проблемы Чаяндинского месторождения

VSE42.RU00:44

«Газпромом» рискует потерять 1,5 триллиона рублей

Кавказ Поствчера в 22:48

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru00:40
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Футбол

«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.
Советский спорт вчера в 14:27
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
4,2K
Общество

В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского

RT на русском 26 мая в 09:33
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Политика

Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа

Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США.
REGNUM 00:43
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Здоровье

Врио главы Калужской области: курс на оптимизацию медицины закончен

Курс на оптимизацию медицины в Калужской области закончен, заявил врио губернатора области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы в качестве главы области, 27 мая трансляцию вела телерадиокомпания Ника TV.
ИА Красная Весна вчера в 16:43
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Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

«Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ

Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 14:22
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Здоровье

Новая поликлиника в Барнауле обойдется более чем в миллиард рублей

На строительство из регионального бюджета выделили 1,2 миллиарда рублей, проект планируют завершить в конце 2022 года.
АМИТЕЛ вчера в 23:34
Политика

День парада Победы в России могут сделать выходным

Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
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Происшествия

Американцы митингуют против полицейского произвола

Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
34
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru вчера в 01:19
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Общество

Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Общество

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.
Piter.tv вчера в 03:48
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Общество

В Роспотребнадзоре обновили рекомендации по работе детских лагерей

В документе ведомства обозначено, что решение об открытии детских лагерей будут решать в оперштабе каждого региона самостоятельно, но не ранее третьего этапа смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.
Кубань 24 вчера в 15:11
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Экономика

«Газпрому» предложили разделить проблемы России

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России.
Рамблер вчера в 10:56
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 26 мая в 15:58
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 26 мая в 03:26
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Космос

Китай намерен покорить Марс в июле

Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит.
Inc-news.ru 25 мая в 07:00
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru 00:20
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