Общество
Lenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm 26 мая в 16:08
Авто
На производство новой Lada Niva выделят деньги из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс 26 мая в 03:05
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Экономика
ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
Гаджеты
Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов к концу 2020 года
Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов к концу 2020 года, а затем все новые модели смартфонов будут выходить с поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Astera вчера в 05:40
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»
Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".
Российская газета 03:07
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Шоу-бизнес
Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Редкие фотографии американской киноактрисы Мэрилин Монро выставлены на аукционе.
НТВ 03:03
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Здоровье
В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19
COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек.
Российская газета 02:47
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Космос
Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны
"В последние годы российские ученые выдвинули и обосновали новую концепцию, в соответствии с которой Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц", - рассказал Блошенко.
ТАСС 02:33
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Известия 26 мая в 10:34
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Здоровье
Морозов готовится открыть фитнес-клубы с 1 июня
Губернатор Сергей Морозов отметил, что Ульяновская область постепенно выходит на плато, а это значит, что с 1 июня начнется новый этап выхода с ограничений для отрасли спорта.
Ульяновск онлайн вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
Общество
Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека
По данным на утро 28 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:23